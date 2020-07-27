Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более "агрессивного" типа коронавируса
Новый тип COVID-19 быстрее приводит к тяжелому состоянию
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Правительство Вьетнама объявило о вспышке нового, боле «агрессивного» типа коронавируса в приморском Дананге. Как сообщается, новый тип вируса быстрее размножается и быстрее приводит к тяжелому состоянию, 2 из 4 пациентов уже на ИВЛ. Об этом заявили эксперты Национального Руководящего комитета по профилактике и контролю Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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