Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более "агрессивного" типа коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T13:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Вьетнама объявило о вспышке нового, боле «агрессивного» типа коронавируса в приморском Дананге. Как сообщается, новый тип вируса быстрее размножается и быстрее приводит к тяжелому состоянию, 2 из 4 пациентов уже на ИВЛ. Об этом заявили эксперты Национального Руководящего комитета по профилактике и контролю Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU