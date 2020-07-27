2020-07-27T13:32:13+03:00
Политика

В Кремле назвали конструктивной атмосферу беседы Путина и Зеленского

Накануне состоялся телефонный разговор двух лидеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Состоявшийся накануне телефонный разговор президента России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский была конструктивным, деловым и содержательным. Так беседу глав государств охарактеризовал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательный», - заявил представитель Кремля

Песков также отметил, что Москва не должна становиться гарантом соблюдения договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, так как не является стороной в украинском конфликте.

Напомним, в воскресенье, 26 июля, в ходе телефонного разговора российский и украинский лидеры обсудили различные аспекты урегулирования кризиса на востоке Украины.

В Кремле обратили внимание на то, что Путин сообщил Зеленскому, что постановление Рады о местных выборах ставит под угрозу перспективы урегулирования в Донбассе. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новое постановление можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений

Президент России также выразил надежду, что ещё раз озвученная в ходе телефонного разговора позиция украинского коллеги о безальтернативности Минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США
Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире
Чувашия потратит 200 млн рублей на ремонт водонапорных башен
ФСБ опубликовала видео после предотвращения массовой бойни в Москве
Адвокат Ефремова попросил провести заседание суда после 5 августа
Нерест трески не помешает строительству «Северного потока-2»
В Италии рассказали, сколько будет стоить первая вакцина от коронавируса
Ефремов ни разу не нарушил домашний арест
В Кремле назвали конструктивной атмосферу беседы Путина и Зеленского
Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более "агрессивного" типа коронавируса
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Треть украинцев считает, что страна идет в неправильном направлении
Российские медики приступили к лечению больных коронавирусом в Киргизии
Азербайджан и Турция проведут военные учения
Вильфанд рассказал, когда прохлада сменит самую жаркую пятидневку
Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового издания
Киев обвинил Донбасс в нарушении перемирия
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Новая версия портала Госуслуг позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки
Почему Украина решила прекратить огонь в Донбассе только сейчас, рассказал эксперт
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ по участию России в G7
Как правильно готовить рыбу, чтобы не подцепить паразитов, рассказали в Роспотребнадзоре
Россияне стали реже жениться и разводиться
Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от Олимпиады
Эксперты рассказали, стоит ли покупать недвижимость до конца 2020 года
С начала 2020 года российское гражданство получили около 300 тысяч иностранцев