В Кремле назвали конструктивной атмосферу беседы Путина и Зеленского

27 Июль 2020 2020-07-27T13:32:13+03:00

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Состоявшийся накануне телефонный разговор президента России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский была конструктивным, деловым и содержательным. Так беседу глав государств охарактеризовал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательный», - заявил представитель Кремля

Песков также отметил, что Москва не должна становиться гарантом соблюдения договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, так как не является стороной в украинском конфликте.

Напомним, в воскресенье, 26 июля, в ходе телефонного разговора российский и украинский лидеры обсудили различные аспекты урегулирования кризиса на востоке Украины.

В Кремле обратили внимание на то, что Путин сообщил Зеленскому, что постановление Рады о местных выборах ставит под угрозу перспективы урегулирования в Донбассе. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новое постановление можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений

Президент России также выразил надежду, что ещё раз озвученная в ходе телефонного разговора позиция украинского коллеги о безальтернативности Минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU