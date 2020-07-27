2020-07-27T14:24:56+03:00
Общество

Ефремов ни разу не нарушил домашний арест

Если актёр продолжит соблюдать ограничения, меру пресечения продлят
Ася КУЗНЕЦОВА
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Соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста контролируют при помощи электронного браслетаСоблюдение Ефремовым условий домашнего ареста контролируют при помощи электронного браслетаФото: скриншот с видео
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Актёр Михаил Ефремов не допустил ни одного нарушения условий домашнего ареста с начала расследования дела о смертельном ДТП с его участием. Отмечается также, что Ефремов выполняет все ограничения, наложенные судом: не покидает дом, не пользуется средствами связи и общается только с адвокатами и родными.

Напомним, суд избрал для актёра меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.

- Эта мера пресечения, по всей видимости, будет продлена, речь о подписке о невыезде не идёт, - сообщил источник ТАСС.

Напомним, 8 июня чёрный Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, выехал на полосу встречного движения на улице Смоленская площадь. Он врезался в фургон, и спустя несколько часов водитель фургона, 57-летний курьер из Рязани Сергей Захаров, скончался в НИИ им. Склифосовского от полученных травм.

Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Из-за незаконного сбыта наркотиков также возбуждено уголовное дело. Суд над Ефремовым начнется 29 июля.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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