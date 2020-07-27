2020-07-27T13:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии рассказали, сколько будет стоить первая вакцина от коронавируса

Итальянские специалисты анонсировали появление в продаже вакцины против COVID-19
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19Фото: Артем КИЛЬКИН
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Итальянские ученые сообщили о том, что производство первой вакцины от коронавируса начнется в сентябре этого года. а в свободную продажу препарат поступит уже в январе 2021. Сейчас над вакциной под названием ChAdOx1 совместно работают британские и итальянские специалисты.

- Вакцина ChAdOx1 уже с успехом испытана на тысяче пациентов. Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах, - рассказал руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо. Его слова приводит газета Libero.

Ожидается, что это будет одна из первых вакцин против коронавируса, созданных в Европе.

Ди Лоренцо предположил, что, скорее всего, первыми вакцину получат граждане из группы риска. Но уже в январе будущего года препарат поступит в свободную продажу. Речь идет сразу о нескольких миллионах доз, которые компания AstraZeneca готовиться производить по всему миру. Предположительно, такая доза будет стоить примерно 2-3 евро.

Согласно предварительным договоренностям, сначала вакцину получат граждане Италии, Голландии, Франции и Германии. При этом глава итальянской компании уверен, что вакцинация будет идти быстрыми темпами, и уже через 12 месяцев мир будет полностью избавлен от вируса.

Татьяна Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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