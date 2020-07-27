Нерест трески не помешает строительству «Северного потока-2»

27 Июль 2020 2020-07-27T14:15:15+03:00

Ранее строительные работы приостановили до октября в связи с нерестом трески

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Нерест трески, из-за которого ранее приостановили строительство «Северного потока-2», не помешает завершению проекта. Об этом сообщил оператор Nord Stream 2 AG.

Напомним, ранее в связи с нерестом трески власти Дании запретили любые строительные работы до начала октября. Введенный запрет распространяется на строительство в Борнхольмском бассейне в юго-западной части Балтийского моря.

«Через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены. В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы оператора проекта.

Напомним, накануне Конгресс США одобрил военный бюджет с заявленными ранее ограничениями уже против фирм, контактирующих с постройкой «Северногопотока - 2», таких как страховые компании и порты.

Германия заявила, что несмотря на угрозы, не изменят своей позиции по «Северному потоку - 2», а также пообещала дальше поддерживать проект и «твердо отвергать» на американские санкции. Позже в ФРГ обвинила США в нарушение международного права и суверенитета Европы, а также призвали не позволить такое вмешательство в экономические вопросы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU