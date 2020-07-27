2020-07-27T14:25:17+03:00
Происшествия

Адвокат Ефремова попросил провести заседание суда после 5 августа

Сейчас рассмотрение дела назначено на 29 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Защита Ефремова просит перенести начало суда над ним на срок после 5 августаЗащита Ефремова просит перенести начало суда над ним на срок после 5 августаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Защита актёра Михаила Ефремова попросила перенести заседание суда по делу о ДТП на срок после 5 августа, сообщил адвокат Эльман Пашаев и добавил, что они с коллегой направили ходатайство в Пресненский суд Москвы.

Пашаев также рассказал, что сейчас суд назначен на 29 июля.

- Суд назначен на 29 июля, но в это время ни меня, ни второго защитника Ефремова не будет в Москве, мы будем в командировке, - передаёт ТАСС слова адвоката. Он также отметил, что срок домашнего ареста у Ефремова истекает 9 августа и только суд может продлить эту меру пресечения.

Напомним, 8 июня чёрный Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был пьяный Михаил Ефремов, выехал на полосу встречного движения на улице Смоленская площадь. Он врезался в фургон, и спустя несколько часов водитель фургона, 57-летний курьер из Рязани Сергей Захаров, скончался в НИИ им. Склифосовского от полученных травм.

Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Из-за незаконного сбыта наркотиков также возбуждено уголовное дело. Суд над Ефремовым начнется 29 июля.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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