Чувашия потратит 200 млн рублей на ремонт водонапорных башен

27 Июль 2020 2020-07-27T13:46:53+03:00

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200 млн рублей - такую сумму выделят из республиканского бюджета на ремонт водонапорных башен в разных районах Чувашии.

Объекты для реконструкции и ремонта отбирались по итогам конкурса, всего в муниципалитетах обновят 217 водонапорных башен.

Глава минстроя Александр Героев заявил, что проект реконструкции водонапорных башен сейчас на стадии проведения конкурсных процедур, но уже в скором времени начнутся ремонтные работы, средства до муниципалитетов доведены. Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил ускорить проведение конкурсных процедур и ремонтных работ, подчеркнув, что «если нужны дополнительные решения, то давайте их принимать».

Напомним, тему ремонта водонапорных башен подняли старосты Козловского района на совещании с главой республики в июне этого года. В ходе беседы выяснилось, что заложенные в бюджете средства ещё не дошли до муниципалитетов — на что Олег Николаев заверил, что в ближайшее время данный «вопрос мы обязательно «разошьём».