ФСБ опубликовала видео после предотвращения массовой бойни в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали видео, на котором показали убитого террориста, планировавшего открыть стрельбу по людям в Москве. На кадрах также показали боеприпасы, найденные в сумке задержанного и короткий комментарий брата преступника.
Он сообщил, что заподозрил связь родственника с террористами две недели назад, а за несколько дней до задержания он пропал. Тогда брат обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.
Напомним, сегодня, 27 июля, сотрудники ФСБ задержали подозрительного мужчину в заброшенных гаражах в Химках. При задержании тот открыл стрельбу и был убит встречным огнём сотрудниками службы безопасности.
Силовики нашли у него огнестрельное оружие и гранаты, а при обыске в съёмной квартире обнаружили доказательства подготовки к массовой бойне в людном месте и связи с террористами в Сирии.
ФСБ публикует видео после предотвращения массового расстрела людей в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU