2020-07-27T14:26:26+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео после предотвращения массовой бойни в Москве

В связи с боевиками преступника заподозрил его брат
Ася КУЗНЕЦОВА
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ФСБ публикует видео после предотвращения массового расстрела людей в МосквеФСБ публикует видео после предотвращения массового расстрела людей в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали видео, на котором показали убитого террориста, планировавшего открыть стрельбу по людям в Москве. На кадрах также показали боеприпасы, найденные в сумке задержанного и короткий комментарий брата преступника.

Он сообщил, что заподозрил связь родственника с террористами две недели назад, а за несколько дней до задержания он пропал. Тогда брат обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.

Напомним, сегодня, 27 июля, сотрудники ФСБ задержали подозрительного мужчину в заброшенных гаражах в Химках. При задержании тот открыл стрельбу и был убит встречным огнём сотрудниками службы безопасности.

Силовики нашли у него огнестрельное оружие и гранаты, а при обыске в съёмной квартире обнаружили доказательства подготовки к массовой бойне в людном месте и связи с террористами в Сирии.

ФСБ публикует видео после предотвращения массового расстрела людей в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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