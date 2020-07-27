Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США
Издание заявляет, что Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторону
FT: Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторонуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В течение трёх последних лет Россия утратила статус главного соперника США. Теперь Вашингтон считает своей основной угрозой Китай и надеется расколоть союз Москвы и Пекина, чтобы привлечь Россию на свою сторону, сказано в публикации Financial Times.
Издание также отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа Китай признали большой угрозой как в сфере технологий, так и в области вооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU