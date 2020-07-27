2020-07-27T13:58:15+03:00
Политика

Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США

Издание заявляет, что Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторону
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
FT: Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторонуFT: Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторонуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В течение трёх последних лет Россия утратила статус главного соперника США. Теперь Вашингтон считает своей основной угрозой Китай и надеется расколоть союз Москвы и Пекина, чтобы привлечь Россию на свою сторону, сказано в публикации Financial Times.

Издание также отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа Китай признали большой угрозой как в сфере технологий, так и в области вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США
Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире
Чувашия потратит 200 млн рублей на ремонт водонапорных башен
ФСБ опубликовала видео после предотвращения массовой бойни в Москве
Адвокат Ефремова попросил провести заседание суда после 5 августа
Нерест трески не помешает строительству «Северного потока-2»
В Италии рассказали, сколько будет стоить первая вакцина от коронавируса
Ефремов ни разу не нарушил домашний арест
В Кремле назвали конструктивной атмосферу беседы Путина и Зеленского
Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более "агрессивного" типа коронавируса
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Треть украинцев считает, что страна идет в неправильном направлении
Российские медики приступили к лечению больных коронавирусом в Киргизии
Азербайджан и Турция проведут военные учения
Вильфанд рассказал, когда прохлада сменит самую жаркую пятидневку
Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового издания
Киев обвинил Донбасс в нарушении перемирия
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Новая версия портала Госуслуг позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки
Почему Украина решила прекратить огонь в Донбассе только сейчас, рассказал эксперт
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ по участию России в G7
Как правильно готовить рыбу, чтобы не подцепить паразитов, рассказали в Роспотребнадзоре
Россияне стали реже жениться и разводиться
Родченков призвал «полностью» отстранить Россию от Олимпиады
Эксперты рассказали, стоит ли покупать недвижимость до конца 2020 года
С начала 2020 года российское гражданство получили около 300 тысяч иностранцев