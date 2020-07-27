Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США

27 Июль 2020 2020-07-27T13:58:15+03:00

FT: Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание заявляет, что Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторону

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В течение трёх последних лет Россия утратила статус главного соперника США. Теперь Вашингтон считает своей основной угрозой Китай и надеется расколоть союз Москвы и Пекина, чтобы привлечь Россию на свою сторону, сказано в публикации Financial Times.

Издание также отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа Китай признали большой угрозой как в сфере технологий, так и в области вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU