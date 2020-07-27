Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США
В течение трёх последних лет Россия утратила статус главного соперника США. Теперь Вашингтон считает своей основной угрозой Китай и надеется расколоть союз Москвы и Пекина, чтобы привлечь Россию на свою сторону, сказано в публикации Financial Times.
Издание также отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа Китай признали большой угрозой как в сфере технологий, так и в области вооружения.
Газета также отмечает, что угрозы и требования Пекина звучат "всё более воинственным тоном", а диалог с Москвой окреп после антироссийских санкций со стороны западных стран.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, западные государства во главе с США пытаются столкнуть Москву и Пекин в публичной сфере, но у них этого не получится. Захарова отметила, что высказывания в сторону Китая и России идут вразрез с международным правом, а также противоречат всем правилам дипломатии. Она назвала возмутительными подобные заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU