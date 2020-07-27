2020-07-27T14:40:10+03:00
Политика

Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США

Издание заявляет, что Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторону
Ася КУЗНЕЦОВА
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FT: Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторонуFT: Вашингтон стремится надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию на свою сторонуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В течение трёх последних лет Россия утратила статус главного соперника США. Теперь Вашингтон считает своей основной угрозой Китай и надеется расколоть союз Москвы и Пекина, чтобы привлечь Россию на свою сторону, сказано в публикации Financial Times.

Издание также отмечает, что в администрации президента США Дональда Трампа Китай признали большой угрозой как в сфере технологий, так и в области вооружения.

Газета также отмечает, что угрозы и требования Пекина звучат "всё более воинственным тоном", а диалог с Москвой окреп после антироссийских санкций со стороны западных стран.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, западные государства во главе с США пытаются столкнуть Москву и Пекин в публичной сфере, но у них этого не получится. Захарова отметила, что высказывания в сторону Китая и России идут вразрез с международным правом, а также противоречат всем правилам дипломатии. Она назвала возмутительными подобные заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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