В Бундестаге раскритиковали МИД ФРГ за слова об "аннексии Крыма"

27 Июль 2020 2020-07-27T14:24:09+03:00

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Депутат Бундестага Штефан Койтер (партия «Альтернатива для Германии») раскритиковал высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса, отвергнувшего возможность возвращения России в «Большую семёрку» из-за «аннексии Крыма и вторжения в Донбасс».

— На мой взгляд, мир и свобода в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией, — заявил Койтер.

По его словам, неправильно полагать, будто Крым может возвратиться в состав Украины вопреки воле большинства жителей полуострова, которую те продемонстрировали во время референдума в 2014 году.

— Мы должны вернуть Путина за стол переговоров, то есть вернуть Россию в «Большую семёрку», — полагает депутат.

Напомним, из G7, которая тогда называлась G8 или «Большой восьмеркой», Россия была исключена как раз после события 2014 года. Периодически отдельные мировые лидеры, наподобие президента США Дональда Трампа, призывали вернуть Россию в этот или аналогичный формат. Но дальше слов дело пока не заходило.

ИСТОЧНИК KP.RU