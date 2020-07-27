2020-07-27T14:42:27+03:00
Экономика

Поможет ли уголовная статья о налоговом мошенничестве бороться с уклонением от налогов, рассказал эксперт

Ранее российские правоохранители предложили добавить в Уголовный кодекс статью за налоговое мошенничество
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономист рассказал, поможет ли уголовная статья о налоговом мошенничестве бороться с уклонением от уплаты налоговЭкономист рассказал, поможет ли уголовная статья о налоговом мошенничестве бороться с уклонением от уплаты налоговФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Российские правоохранители предложили добавить статью за налоговое мошенничество в Уголовный кодекс. Сейчас налоговые преступления регулируются четырьмя статьями УК РФ: 198–199.2 и 158 "Мошенничество".

Все статьи предусматривают разное наказание. При этом, на практике бывают случаи, когда одни и те же преступления квалифицируются по-разному. Чтобы устранить эти расхождения, силовики предложили создать отдельную статью для преступлений, связанных с налоговым мошенничеством.

Экономист Павел Кобяк рассказал, поможет ли новая статья в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

- Количество такого недобросовестного поведения, конечно, снизится. Этот законопроект перечисляет достаточно большой перечень факторов, которые свидетельствуют о налоговом мошенничестве. И статистика, конечно же, упадет. Но, зная русскую натуру, всегда найдется в законе какой-то пробел, который предприниматели будут использовать для своих целей, - объяснил Кобяк в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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