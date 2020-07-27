2020-07-27T14:51:53+03:00
Общество

Классным руководителям будут выплачивать надбавку с 1 сентября

Глава Минпросвещения напомнил, что региональные и муниципальные выплаты отменять не будут
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 1 сентября классным руководителям будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублейС 1 сентября классным руководителям будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 сентября 2020 года классные руководители начнут получать дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

При этом он подчеркнул, что региональные и муниципальные выплаты выплачивать также продолжат.

- С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям - по 5 тысяч рублей, - заявил глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что в России учебный год начнётся в традиционном формате.

В январе сайт KP.ru сообщил, что президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию назвал огромной ответственностью должность классного руководителя и ежедневное общение с учениками. Путин заявил, что работа классным руководителем должна поддерживаться отдельно и предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.

Путин также отметил, что на первый взгляд кажется, что такая доплата - это обязанность регионов, но "классный руководитель - это воспитатель", - подчеркнул он, а значит, федеральная функция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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