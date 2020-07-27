Классным руководителям будут выплачивать надбавку с 1 сентября
С 1 сентября 2020 года классные руководители начнут получать дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
При этом он подчеркнул, что региональные и муниципальные выплаты выплачивать также продолжат.
- С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям - по 5 тысяч рублей, - заявил глава Минпросвещения.
Кравцов отметил, что в России учебный год начнётся в традиционном формате.
В январе сайт KP.ru сообщил, что президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию назвал огромной ответственностью должность классного руководителя и ежедневное общение с учениками. Путин заявил, что работа классным руководителем должна поддерживаться отдельно и предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Путин также отметил, что на первый взгляд кажется, что такая доплата - это обязанность регионов, но "классный руководитель - это воспитатель", - подчеркнул он, а значит, федеральная функция.
ИСТОЧНИК KP.RU