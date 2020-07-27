Коронавирус диктует моду: посол США в Южной Корее сбрил «колониальные» усы
Посол США Гарри Харрис посетил парикмахерскую через несколько месяцев после того, как его волосы на лице стали предметом необычной критики.
Мать посла была японкой, и многие комментаторы утверждают, что усы намекают на моду генерал-губернаторов периода колонизации в Токио.
В январе Харрис ответил, что его уход за лицом - дело личного выбора.
Но на выходных он выложил в социальные сети видео, на котором сбрил усы в традиционной корейской парикмахерской, сказав, что сделал это в целях безопасности. В Сеуле летом очень жарко, а если носить маску, то становится нечем дышать.
«Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное. А коронавирус на данный момент диктует правила моды!», - сказал Харрис.
Он также отметил, что понимает историческую вражду между странами, но он является послом США в Корее, а не послом Японии, сообщает The Guardian.
Посланник США в Южной Корее сбрил усы на фоне скандала.
ИСТОЧНИК KP.RU