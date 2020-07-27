27 Июль 2020 2020-07-27T15:06:15+03:00

РПЦ призвала извлечь уроки из намаза в Айя-Софии и поджоге собора в Нанте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Изменение статуса собора Айя-Софии в Стамбуле и поджог собора в Нанте должны заставить задуматься и предупредить подобные события в России. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

«Намаз в храме Святой Софии ... Поджог храма в Нанте ... Кто-то скажет, быть может, даже с некоторой усмешкой: это ответка за отказ Европы от христианства. Чему смеётесь? Над нашей общей трагедией смеётесь!», - заявил представитель РПЦ.

По словам Савва «европейская цивилизация – это наша общая цивилизация», а русскую культуру он назвал «одной из жемчужин европейской культуры», таким образом «удар» по европейской цивилизации – это удар и по русской культуре

«И османский меч в святой Софии, и насмешка представителя МИД Турции над "детьми Европы", и поджоги храмов, и ниспровержение памятников... Все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям … Урок же нам, государствообразующему народу: хранить нашу цивилизацию и нашу культуру», отметил он.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции принял окончательное решение вернуть собору Святой Софии статус мечети, в минувшую пятницы, 24 июля, Айя-Софии была открыт для мусульманских поклонений впервые за 86 лет. Молитвы в бывшем музеи будут проходить 24 часа в сутки. В РПЦ ранее высказались против изменения статуса собора. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал турецкие власти не возвращаться к временам Средневековья.

Утром 18 июля в Нанте загорелась одна из крупнейших готических церквей Франции. На месте работали более 100 пожарных, а периметр собора был оцеплен. Позже оказалось, что причиной происшествия стал поджог.

Первая молитва мусульман в соборе Святой Софии: прямая трансляция.Целые сутки мусульмане будут молиться в соборе Святой Софии. Ведь храм совсем недавно получил статус мечети. Как проходит первый намаз - смотрите в прямом эфире из Стамбула

ИСТОЧНИК KP.RU