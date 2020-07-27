Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорили к 12 годам колонии за взятки

27 Июль 2020 2020-07-27T15:26:05+03:00

16 фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток во время поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Бывшему замгоссекретарю Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину вынесли приговор. Он получил взятку в размере 190 тысяч долларов во время сделки по поставке в страну телекоммуникационного оборудования. По данным следствия, он не только сам причастен к коррупции, но подговаривал соучастников тоже нарушить закон - получить взятку в 15 тысяч долларов.

Как сообщает РИА Новости, Втюрина приговорили к 12 годам колонии усиленного режима, лишили звания полковника, а деньги, которые он получил незаконным путем, конфискуют.

Уже будучи под стражей он признал вину полностью.

Сообщниками экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии стали представители госорганов и банков, крупные бизнесмены, они тоже оказались на скамье подсудимых.

Втюрин детство и юность провел в России, он родился в Пензе, поступил в Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а в 2002 году — Академию МВД Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU