Ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе с Мексикой
Фрагмент стены на границе США и Мексики, которую американский президент Дональд Трамп выстроил для контроля нелегальной иммиграции, разрушен из-за урагана "Ханна", сообщает Daily Mail.
Повреждённый участок разделял территории американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Его построили на частные средства.
На кадрах, снятых в долине реки Рио-Гранде, видно, как рабочие стоят в пыли от урагана перед стеной, которая начинает падать.
Ураган «Ханна» разрушил часть стены Трампа на границе с Мексикой.
Сайт KP.ru сообщал, что Трамп из-за урагана "Ханна" 26 июля ввёл режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. В городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, в соседнем Мак-Аллене - около 1,6 тысячи. Из-за обрыва проводов без электричества по последним данным остались около 300 тысяч потребителей.
По данным Национального центра США по слежению за ураганами, "Ханна" перемещался со скоростью 64 км/ч, максимальная скорость ветра внутри него достигала 150 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU