Ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе с Мексикой

27 Июль 2020 2020-07-27T15:09:09+03:00

Ураган "Ханна" перемещался со скоростью 64 км/ч, максимальная скорость ветра внутри него достигала 150 км/ч Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Фрагмент стены на границе США и Мексики, которую американский президент Дональд Трамп выстроил для контроля нелегальной иммиграции, разрушен из-за урагана "Ханна", сообщает Daily Mail.

Повреждённый участок разделял территории американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Его построили на частные средства.

На кадрах, снятых в долине реки Рио-Гранде, видно, как рабочие стоят в пыли от урагана перед стеной, которая начинает падать.

Ураган «Ханна» разрушил часть стены Трампа на границе с Мексикой.

Сайт KP.ru сообщал, что Трамп из-за урагана "Ханна" 26 июля ввёл режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. В городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, в соседнем Мак-Аллене - около 1,6 тысячи. Из-за обрыва проводов без электричества по последним данным остались около 300 тысяч потребителей.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, "Ханна" перемещался со скоростью 64 км/ч, максимальная скорость ветра внутри него достигала 150 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU