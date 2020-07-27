Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля

27 Июль 2020 2020-07-27T15:30:51+03:00

В то же время курс долара опустился до отметки в 71,49 рубля

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В ходе торгов на Московской биржи в понедельник, 27 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки 15:07 по московскому времени, европейская валюта достигла отметки в 84 рубля впервые с 22 апреля.

По состоянию на 15:15 по московскому времени, курс евро поднялся на 0,63 процента и составил 84,08 рубля.

Однако курс американской валюты по отношении к рублю ослаб на 0,34 процента и опустился до отметки в 71,49 рубля.

Как писал ранее сайт kp.ru, согласно одному из сценариев экспертов, до конца текущего года цены на нефть останутся стабильными, и останутся на отметки в 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар. Согласно другой версии, возможен резкий рост стоимости черного золото - примерно до 60 долларов за баррель. В таком случае американская валюта может резко опуститься до 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU