2020-07-27T15:30:51+03:00
Экономика

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля

В то же время курс долара опустился до отметки в 71,49 рубля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреляКурс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе торгов на Московской биржи в понедельник, 27 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки 15:07 по московскому времени, европейская валюта достигла отметки в 84 рубля впервые с 22 апреля.

По состоянию на 15:15 по московскому времени, курс евро поднялся на 0,63 процента и составил 84,08 рубля.

Однако курс американской валюты по отношении к рублю ослаб на 0,34 процента и опустился до отметки в 71,49 рубля.

Как писал ранее сайт kp.ru, согласно одному из сценариев экспертов, до конца текущего года цены на нефть останутся стабильными, и останутся на отметки в 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар. Согласно другой версии, возможен резкий рост стоимости черного золото - примерно до 60 долларов за баррель. В таком случае американская валюта может резко опуститься до 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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