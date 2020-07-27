2020-07-27T15:34:55+03:00
В мире

В Китае за четыре дня протестируют на коронавирус всех жителей города Далянь, где населения больше, чем в Санкт-Петербурге

Причиной стала вспышка коронавиурса на заводе по переработке морепродуктов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Для жителей тестирование будет бесплатнымДля жителей тестирование будет бесплатнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за вспышки коронавируса на заводе по переработке морепродуктов в городе Далянь в Китае, на тестирование отправят всех жителей. Численность населения - почти 6 миллионов. Это больше, чем во многих российских городах, больше, чем число жителей Санкт-Петербурга (5,3 миллиона человек).

А власти поставили сами себе достаточно амбициозную задачу - завершить тестирование за четыре дня. Об этом The Guardian сообщает со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

Для жителей города тестирование будет бесплатным, все расходы возьмет на себя правительство. Глава национальной комиссии здравоохранения призвал соседние города последовать их примеру и начать тестировать на Covid-19 людей уже сейчас, чтобы не дать болезни распространиться.

О вспышке заболевания на заводе заговорили, когда положительный тест на коронавиурс получил 58-летний работник предприятия. Затем болезнь нашли у 12 его коллег, еще 14 - оказались носителями, то есть не имеют симптомов, но инфицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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