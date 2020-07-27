2020-07-27T15:49:12+03:00
Общество

В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября

Сдвигать сроки начала учебного года не планируется
Юлия САЛЬНИКОВА
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Школы сделают цифровые технологии помощниками в образовательном процессеШколы сделают цифровые технологии помощниками в образовательном процессеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минпросвещения назвали дату и формат нового учебного года.

Заканчивали учебный год школьники и студенты, напомним дистанционно в связи с пандемией коронавируса. В профильных ведомствах совместно с санитарными врачами должны были определиться, сохранять ли удаленку или вернуться к привычному формату обучения.

- Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы 1 сентября и провести линейки,- сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Хочу подчеркнуть – мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения. Мы не планируем вводить дистанционное обучение.

Что касается дистанционки, то она в новом учебном году останется, но как дополнение к традиционным урокам. В министерстве считают, что современные технологии, Интернет, дадут новые возможности школе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что цифровые технологии должны быть помощниками в образовании, но заменить "живой" урок в классе, где есть общение учителя и учеников, невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября