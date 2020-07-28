2020-07-27T15:44:37+03:00
Общество

Реконструкцию стадиона «Волга» в Чебоксарах начнут в 2021 году

Об этом на заседании Высшего экономического совета объявил врио главы Чувашии Олег Николаев
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Уже в следующем году в Чебоксарах на территории нынешнего стадиона "Волга" начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом в ходе своего выступления на заседании Высшего экономического совета заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Глава региона напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным была поставлена амбициозная задача – к 2030 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 70 % населения, поэтому строительство нового ФОК с с многофункциональными залами и плавательными бассейнами, приспособленными для инвалидов и маломобильных групп населения необходимо. Стоимость проекта свыше 1 млрд рублей.

"Включение этого объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу уже поддержано Министерством спорта России", - отметил Олег Николаев.

Также развивая тему развития спортивной инфраструктуры региона, врио главы Чувашии подчеркнул, что в рамках реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» в 2021 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в селе Ишлеи Чебоксарского района. Напомним, в этом году по данной федеральной программе в Чебоксарах открыли Региональный центр по хоккею, а в селе Аликово началось строительство 25-метрового плавательного бассейна. Плюс, в 5 муниципалитетах строятся малые спортивные площадки для самостоятельной подготовки населения к сдаче нормативов ГТО.

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составит не менее 80%. Эти мероприятия позволят создать прочный фундамент для перелома негативных тенденций в демографии», – подытожил Олег Николаев.

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