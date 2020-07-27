В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T16:13:50+03:00

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В последние недели в Европейском союзе отмечается расширение эпидемии коронавируса. Об этом сообщила член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, и призвала европейцев продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки. По ее словам, «это единственный способ защитить друг друга»

«В последние несколько недель мы продолжаем наблюдать увеличение COVID19 случаи в Евросоюзе», - отметила еврокомиссар на своей странице в Twitter.

По числу заболевших коронавирусом в Евросоюзе пока лидирует Испания, где зафиксировано 319 501 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире, по данным ВОЗ на 26 июля, число инфицированных приближается к отметке в 16 миллионов.

Как писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемиим и указал на то, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.

ИСТОЧНИК KP.RU