2020-07-27T16:13:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса

Еврокомиссар по здравоохранению призвала европейцев продолжать соблюдать социальную дистанцию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавирусаВ Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В последние недели в Европейском союзе отмечается расширение эпидемии коронавируса. Об этом сообщила член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, и призвала европейцев продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки. По ее словам, «это единственный способ защитить друг друга»

«В последние несколько недель мы продолжаем наблюдать увеличение COVID19 случаи в Евросоюзе», - отметила еврокомиссар на своей странице в Twitter.

По числу заболевших коронавирусом в Евросоюзе пока лидирует Испания, где зафиксировано 319 501 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире, по данным ВОЗ на 26 июля, число инфицированных приближается к отметке в 16 миллионов.

Как писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемиим и указал на то, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24