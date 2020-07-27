Какой хлеб портится быстрее, рассказали эксперты

27 Июль 2020 2020-07-27T15:56:50+03:00

Пшеничный и ржаной хлеб не портятся в течении 24 часов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Хлеб, который продается в нарезанном и упакованном виде, больше подвержен появлению плесени, чем другие хлебные продукты, заявили специалисты Роскачества в понедельник 27 июля.

В нарезанном виде увеличивается площадь поверхностей, доступных для появления плесени.

Но у хлебобулочных продуктов разная скорость плесневения. Так, например пшеничный и ржаной хлеб не портится в течение 24 часов после выпечки, а ржаной и ржано-пшеничный хлеб – в течение 40 часов.

Это не относится к сушкам, сухарям и хлебным палочкам, но только если правила хранения были соблюдены.

У хлебных изделий эксперты отмечают много видов плесени. Покупатель не всегда может увидеть ее невооружённым взглядом, поэтому следует ориентироваться на вкус и запах, который говорит о том, что процесс порчи уже начался.

В Роскачестве отмечают, что любая плесень не допустима на продукте.

ИСТОЧНИК KP.RU