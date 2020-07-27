В Британии впервые обнаружили коронавирус у кота после заражения хозяина

27 Июль 2020 2020-07-27T16:10:38+03:00

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У домашнего кота в Великобритании впервые обнаружили коронавирус. Этим случаем занимаются ученые страны, ведь в настоящее время нет научных доказательств, что вирус передается от человека к животному и обратно. С тех пор как вирус попал в человеческую популяцию, он передается между людьми.

Случай в Британии вызывал интерес потому что незадолго до обнаружения коронавируса у кота, один человек в семье перенес болезнь.

- Вирус, который вызывает COVID-19 , был подтвержден у одной кошки в Англии из семьи, в которой содержались люди, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19 . Это очень редкое событие, и животное полностью выздоровело,- сказано в заявлении главного ветеринарного врача страны Кристин Миддлмисс.

И хотя пока не ясно, как заразился кот, но в ведомстве советуют владельцам питомцев мыть руки после контакта с животным. При этом самого кота подвергать частому купанию не стоит. Национальное руководство по обращению с животными в период пандемии коронавиурса предусматривает и правила ухода за собаками. Их нужно выгуливать на расстоянии не меньше двух метров от посторонних людей.

ИСТОЧНИК KP.RU