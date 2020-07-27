2020-07-27T16:07:28+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых популярных фильмов этого лета

Топ самых популярных фильмов определен по предпочтениям россиян в онлайн-кинотеатрах
Елена АКИМОВА
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Названы самые популярные фильмы этого летаНазваны самые популярные фильмы этого летаФото: СОЦСЕТИ
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Эксперты назвали десять самых популярных фильмов этого лета. Список был составлен на основе предпочтения пользователей онлайн-кинотеатра MEGOGO. Самым востребованным оказался «Джентельмены».

Топ-10 самых популярных фильмов лета:

«Джентльмены»,

«Соник в кино»,

«Зов предков»,

«Убийства по открыткам»,

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»,

«Джуманджи: Новый уровень»,

«Бладшот»,

«Остров фантазий»,

«Плохие парни навсегда»,

«Пиноккио».

А вот самым ожидаемым фильмов августа зрители назвали британскую драму «Вечная Красота». Картина повествует о жизни 17-летней модели, которая заболела шизофренией после того, как проиграла в конкурсе красоты. Но на этом беды в жизни девушки не закончились, вскоре она узнала об измене своего любимого.

Тем временем с 1 августа в Москве возобновят работу кинотеатры. Но это событие никак не повлияет на популярность онлайн-кинотеатров. По словам руководителя пресс-службы видеосервиса MEGOGO Виталия Рязанцева, речь идет о разных площадках, никак не конкурирующих между собой, так как это разные развлечения для потребителя.

-Если до режима самоизоляции на одного зрителя приходилась в среднем одна подписка на какой-либо кинотеатр, то сейчас этот показатель вырос до двух-трех, -комментирует Рязанцев «Ридусу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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