2020-07-27T16:32:49+03:00
В мире

На израильско-ливанской границе прогремели взрывы

Армия Израиля открыла огонь по поселению Кафершуба в южном Ливане
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На израильско-ливанской границе прогремели взрывыНа израильско-ливанской границе прогремели взрывыФото: REUTERS
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На границе Ливана и Израиля отмечен рост напряжения. Сообщается о серии взрывов и перестрелке в приграничном районе Шебаа.

Как передает ливанский телеканал «Аль-Маядин», израильская армия обстреляла поселение Кафершуба в южном Ливане после инцидента на фермах Шебаа. Согласно представленным данным, военные Израиля перемещают свою технику в укрепленные позиции на ливанской границе.

Ранее сообщалось, что армия Израиля стянула силы к северной границе с Ливаном, ожидая ответного удара ливанского движения «Хезболлах», после смерти их бойца при израильском авиаударе под Дамаском неделю назад

Позже пресс-служба израильской армии заявила, что «некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в сфере безопасности в районе горы Дов». Военные просят жителей не выходить из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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