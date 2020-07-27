Политолог прокомментировала слова министра ФРГ об участии России в G7

27 Июль 2020 2020-07-27T16:30:45+03:00

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Будет Россия участником G7 или нет – не так уж важно. Такое мнение выразила политолог Наталия Елисеева. Она отметила, что Россия в любом случае оказывает существенное влияние на мировую экономику. Таким образом эксперт прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семерки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

«Это заявление следует рассматривать как разменное, потому что мы понимаем, что вернется в Россия в формат или нет, от этого ничего не изменится. Потому что в любом случае с Россией считаются, вне зависимости от того, присутствует она там или нет. Это факт, и мы видим это на протяжении довольно продолжительного времени», — цитирует политолога телеканал «360».

Елисеева добавила, что такие высказывая Германия себе позволяет, поскольку путается одновременно выстроить отношения и с Россией, и с Западом.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия будет выступать против участия России в G7 до тех пор, пока не будет «решена ситуация с Крымом», передает сайт «Свободная пресса».

В Госдуме в ответ на это заявление немецкого политика заметили, что после исключения России из состава саммита данный формат «начал деградировать».

«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат», - цитирует депутата Антона Морозова RT.

ИСТОЧНИК KP.RU