2020-07-27T16:46:50+03:00
Общество

В Минфине предложили поднять минимальную розничную цену на шампанское

Стоимость бутылки объемом 0,75 литра может вырасти до 169 рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Шампанское в последний раз дорожало в 2019 годуШампанское в последний раз дорожало в 2019 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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В России планируется повышение минимальной стоимости шампанского. С такой инициативой выступили в Минфине. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную стоимость бутылки этого алкогольного напитка, объемом 0,75 литров, предложено установить на уровне 169 рублей.

Это не сильно, но больше, чем минимальная цена на шампанское, действующая сейчас - 164 рубля.

Производители определяют стоимость товара, учитывая эту министерскую планку. Далее наценка по многим параметрам, но повышение "минималки" означает, что в целом этот напиток может подорожать.

В Минфине предложили повысить стоимость отпускной цены с завода - шампанское объемом 0,75 литров может подорожать до 118 рублей со 115 рублей. А оптовая цена с 133 рублей увеличится до 137 рублей.

Последнее повышение минимальной цены на шампанское произошло в 2019 году, до этого этот показатель был неизменным с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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