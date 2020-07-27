МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

27 Июль 2020 2020-07-27T17:16:52+03:00

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Министерство иностранных дел России направило посольствам Соединённых Штатов, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях их диппредставительств в России вывесили флаги ЛГБТ.

Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев, который уточнил, что в нотах отмечено нарушение посольствами трех стран «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации».

Напомним, радужный флаг ЛГБТ на зданиях диппредставительств появился ровно месяц назад, когда отмечали 50 лет со дня первого Прайд-парада, который состоялся в Нью-Йорке в июне 1970 году. В посольствах отметил, что таким действием поддерживают представителей ЛГБТ-сообщества, «их прав и свобод»

По словам президента России Владимира Путина, так «они и показали, кто там работает». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что проявление пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств на территории Российской Федерации запрещено соответствующим законом.

ИСТОЧНИК KP.RU