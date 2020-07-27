«В одну реку не входят дважды»: Дмитрий Медведев назвал G7 устаревшим форматом

27 Июль 2020 2020-07-27T17:06:48+03:00

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказался о формате G8, в эту группу стран, объединение, Россия раньше входила. "Большая восьмерка" стала "семеркой" в 2014 году после выхода из состава объединения России, причиной назвали референдум в Крыму. В 2020 году, председатель G7, президент США Дональд Трамп предложил коллегам пригласить Россию обратно. Против выступили в Германии, за - во Франции.

Но в Европе вновь заговорили о требованиях к России.

- Продолжаются стенания наших прежних товарищей по G8 на тему «не пустим Россию обратно, пока не отдадите Крым и не отрегулируете ситуацию в Донбассе». И уж сколько раз было сказано, что не нужна никому эта «восьмерка» в прежнем виде, что мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя,- написал Дмитрий Медведев в Facebook.

Он напомнил, что Крым - навсегда в составе России, а ситуацию в Донбассе должна решать не Россия, а Украина. Страны "группы семи", считает Медведев, понимают, но "продолжают талдычить" про условия для приглашения России обратно.

- Никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды,- написал Дмитрий Медведев.

Саммит стран "группы семи" состоится в США в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU