2020-07-27T17:13:48+03:00
Общество

Белоруссия продлила запрет на полеты с Россией до 7 августа

В Сочи и Краснодаре белорусские самолеты начнут приземляться не раньше 15 августа
Анастасия РЫШКОВА
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Белорусская компания "Белавиа" решила продлить запрет на авиаперелеты с Россией. По предварительным данным полеты возобновятся 7 августа. Об этом компания сообщила в понедельник в своем Instagram.

"Приостановка выполнения рейсов во все пункты России по 7 августа, в Краснодар и Сочи - по 15 августа", - сказано на странице авиакомпании.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все международные перелеты были закрыты. На данный момент, авиакомпании постепенно возвращаются к привычной работе и возобновляют полеты с другими государствами. Так, с 1 августа между Турцией и Россией вновь откроется авиасообщение. Авиакомпании гарантируют перелеты с соблюдением всех норм безопасности. Турция готова принимать россиян без справок и двухнедельного карантина, тест на COVID-19, будет делаться выборочно. Также россияне уже могут забронировать рейсы в Лондон и Занзибар. Перелеты возобновятся после 4,5 месяцев перерыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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