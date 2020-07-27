Чем больше запрещают, тем интереснее: депутат прокомментировал скандал с сериалом "Чики"

27 Июль 2020 2020-07-27T17:22:48+03:00

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Вышедший в начале июня российский сериал "Чики", уже приобрел огромный резонанс. Накануне Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обвинила создателей сериала в "пропаганде ЛГБТ и феминизма". Она настоятельно требует наказать сервисы more.tv и youtube, на которых есть доступ к видео.

Депутат Госдумы Василий Власов, напротив считает, что любые запреты только подогреют интерес к сериалу.

- В нашей же российской действительности происходит так, что чем больше что-то запрещают и пытаются ограничить, тем больше это вызывает интерес. Видно, с советского времени какое-то наследие, хотя дети не жили в это время, но все равно это у них остается. Запретный плод сладок. И чем больше мы, депутаты, предлагаем что-то запретить или, наоборот, разрешить, тем больше подогреваем к этому интерес, - рассказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, в главных ролях сериала "Чики" снялись многие известные актеры: Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова, Антон Лапенко и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU