На территории московского женского СИЗО Печатники произошел пожар

27 Июль 2020 2020-07-27T17:53:07+03:00

Эвакуировали около 600 человек

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В женском СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Корпуса расположены на улице Шоссейной, дом 92, сигнал о возгорании поступил в 16.17 по-московскому времени.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на первом этаже четырехэтажного здания,- сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

По данным экстренных служб эвакуировали около 600 человек. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники МЧС организовали "штаб пожаротушения".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792883" frameborder="0"></iframe> На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар.

По-первоначальным данным, источник возгорания находился в здании пекарни или помещения для хранения матрасов. В СИЗО "Печатники" всего три корпуса. Однако, специалисты выяснили, что источник пожара находился в тепловом пункте.

Дым по вентиляции пошел по корпусам, в итоге, люди стали задыхаться. Принято решение об эвакуации. Сейчас на месте дежурит бригада "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU