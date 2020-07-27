На территории московского женского СИЗО Печатники произошел пожар
В женском СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Корпуса расположены на улице Шоссейной, дом 92, сигнал о возгорании поступил в 16.17 по-московскому времени.
- По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на первом этаже четырехэтажного здания,- сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
По данным экстренных служб эвакуировали около 600 человек. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники МЧС организовали "штаб пожаротушения".
На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар.
По-первоначальным данным, источник возгорания находился в здании пекарни или помещения для хранения матрасов. В СИЗО "Печатники" всего три корпуса. Однако, специалисты выяснили, что источник пожара находился в тепловом пункте.
Дым по вентиляции пошел по корпусам, в итоге, люди стали задыхаться. Принято решение об эвакуации. Сейчас на месте дежурит бригада "скорой".
ИСТОЧНИК KP.RU