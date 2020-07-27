2020-07-27T17:53:07+03:00
Происшествия

На территории московского женского СИЗО Печатники произошел пожар

Эвакуировали около 600 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дым пошел по вентиляцииДым пошел по вентиляцииФото: Кадр видео
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В женском СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Корпуса расположены на улице Шоссейной, дом 92, сигнал о возгорании поступил в 16.17 по-московскому времени.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на первом этаже четырехэтажного здания,- сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

По данным экстренных служб эвакуировали около 600 человек. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники МЧС организовали "штаб пожаротушения".

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар.

По-первоначальным данным, источник возгорания находился в здании пекарни или помещения для хранения матрасов. В СИЗО "Печатники" всего три корпуса. Однако, специалисты выяснили, что источник пожара находился в тепловом пункте.

Дым по вентиляции пошел по корпусам, в итоге, люди стали задыхаться. Принято решение об эвакуации. Сейчас на месте дежурит бригада "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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