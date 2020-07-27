Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой в октагоне, тренер Макгрегора вызвался помочь

27 Июль 2020 2020-07-27T17:39:24+03:00

Маск отрицает, что встречался с Эмбер Хёрд, пока та была замужем Фото: Instagram.com

Изменить размер текста: A A

Илон Маск вызвал на дуэль оскорбившего его актера Джонни Деппа. История их конфликта началась не так давно, Депп судится со своей бывшей женой Эмбер Хёрд. И тут всплывают подробности их семейной жизни, якобы молодая супруга имела на стороне отношения, причем сразу с двумя людьми - Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.

Депп от таких новостей остался в шоке и написал другу, что собирается лишить соперника мужского достоинства. Скрин этой переписки предоставили суду, так что Маск уже через СМИ узнал, как 57-летний актер планирует ему отомстить.

- Если Джонни хочет схватки в клетке, просто пусть даст мне знать,- приводит его слова Mirror.

Маск отрицал, что был в отношениях с Хёрд, пока та бала замужем, с его слов их роман начался после ее развода. А связь с Делевинь он и вовсе отрицает.

- Люди представляют себе более развратные вещи, чем есть на самом деле,- отметил он.

Илон Маск посоветовал бывшим супругам, которые судятся, "закопать топор войны".

Но публичный вызов на бой в октагоне был, и на такие вещи тренер Конора Макгрегора не мог не отреагировать:

- Илон, если вам нужен тренер, дайте мне знать,- написал Джон Кавана в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/733721" frameborder="0"></iframe> Илон Маск: Супергерой нашего времени.Илон Маск умеет удивлять! Все его идеи кажутся безумными. Но его главная цель - спасти человечество

ИСТОЧНИК KP.RU