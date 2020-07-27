«Законсервировал» котенка: жителю Львова грозит до трех лет колонии

27 Июль 2020 2020-07-27T17:33:34+03:00

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Житель Львовской области Украины «законсервировал» котенка, после чего снял видео с закрытым в стеклянной банке животным и выложил в инстаграм. После того как ролик молодого человека стали обсуждать в Сети, им заинтересовались правоохранители.

«Во время мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл емкость металлической крышкой для консервации», - сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Львовской области.

Как сообщается на сайте Национальной полиции региона, правоохранители вычислили имя и место жительства 20-летнего хозяина котенка. В отношении украинца уже возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет колонии.

Свои действия молодой человек объяснил «шуткой». По его словам, с котенком ничего не случилось, и он в порядке. Сам обвиняемый так и не понял, почему видео так разошлось, а банка была не закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU