Названа причина пожара в женском СИЗО в Москве

27 Июль 2020 2020-07-27T17:39:59+03:00

Стала известна причина пожара в женском СИЗО в Москве

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Стала известна причина пожара в женском СИЗО в Москве. В изоляторе №6 на улице Шоссейной, пожар случился в центральном тепловом пункте.

Как сообщили источники сайта mk.ru, ранее специалисты пытались установить очаг возгорания. Изначально предполагалось, что пламя вспыхнуло в помещении пекарни, но это оказалось не так. Огонь начал распространяться с теплового пункта.

Дым пошел по вентиляции, вскоре в режимных корпусах стало нечем дышать. Некоторые арестантки задыхались, вскоре всех вывели на прогулочный дворик. На улице шел проливной дождь.

На место вызвали несколько машин скорой помощи, чтобы врачи смогли помочь тем, кто надышался дымом.

Две медицинских кареты сейчас дежурят на территории изолятора. Внешних признаков пожара не видно, сообщений о жертвах не поступало.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во время возгорания из корпусов было эвакуировано более 600 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792883" frameborder="0"></iframe> На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU