Актер Райан Рейнольдс объявил награду в 5 000 долларов за плюшевого медведя

28 Июль 2020 2020-07-28T11:46:10+03:00

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Канадский актер и продюсер Райан Рейнольдс предложил вознаграждение в $5,000 за плюшевого медведя, о пропаже которого объявила Мара Сориано из Канады.

В воскресенье в Твиттере девушка под ником Deborah Goble опубликовала пост, в котором рассказала трогательную и печалью историю.

Владелица игрушки подчеркивает, что медведь был необыкновенным и дорогим подарком от мамы, которая умерла в прошлом году.

«Я люблю тебя, я горжусь тобой, я всегда буду рядом с тобой», - произносил он голосом мамы девушки.

«Если вы увидите этого пропавшего медведя в районе Вест-Энда, пожалуйста, напишите мне на почту. Медведь был в рюкзаке Herschel. В итоге был украден вместе с iPad», - говорится в объявлении.

Райан Рейнольдс прочитав пост, опубликовал объявление и на своей странице.

«Думаю, нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой», — написал актёр в своем социальном аккаунте предложив за находку не малую сумму.

К Рейнольдсу присоединились и другие звезды - режиссер Тайка Вайтити и актёр Зак Брафф.

Награда $5,000 объявлена за возвращение медведя его владелице. Фото:@VancityReynolds

ИСТОЧНИК KP.RU