2020-07-27T17:51:10+03:00
Общество

В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»

Пассажирам пришлось подниматься по «водопаду» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве сильный ливень затопил станцию метро «Ботанический сад». По сообщениям пассажиров, на ступенях станции образовался настоящий водопад.

Станция работает в штатном режиме, но пассажиров просят пользоваться для спуска и подъема противоположной лестницей.

Подтопленной оказалась и станция «Ботанический сад» МЦК. Кроме того, в районе станции «Ботанический сад» в некоторых местах подтопило проезжую часть.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 27 июля, в столице начался сильный ливень. При этом по прогнозам синоптиков, в Москве должны были пройти кратковременные дожди, однако стихия оказалась серьезнее.

По сообщениям ЦОДД, движение затруднено по улице Свободы в сторону Волоколамского шоссе. Многокилометровый затор образовался на внешней части ТТК. Затоплен перекресток Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда.

По прогнозам столичного Департамента транспорта, вечером пробки достигнут семи баллов.

Потоп на станции МЦК «Ботанический сад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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