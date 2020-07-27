2020-07-27T18:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме

Сообщается, что новый тип вируса быстрее размножается и приводит к тяжелому состоянию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во ВьетнамеРоспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во ВьетнамеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во вьетнамском Дананге, где ранее отмечали, что новый тип COVID-19 быстрее размножается, и быстрее приводит к тяжелому состоянию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает ситуацию по коронавирусной инфекции в мире и в отдельных станах … Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, о новом типе коронавируса власти Вьетнама сообщили в понедельник, 27 июля. Вьетнамский Минздрав объясняет такую вспышку нового типа коронавируса либо приездом нелегальных мигрантов, либо мутацией в одной из местных коронавирусных больниц в Дананге.

Изначально сообщалось о четырех пациентов с новым типом COVID-19, из них два уже на ИВЛ. По последним данным пациентом с новым типом инфекции уже 11. При этом ранее по всей стране было зарегистрировано только 420 случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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