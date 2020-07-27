2020-07-27T18:05:45+03:00
Общество

Глава РАН назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Вакцина должна получить одобрение, затем следует этап производства препарата
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первыми вакцину получат люди из группы рискаПервыми вакцину получат люди из группы рискаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российская вакцина от коронавируса будет готова к массовому применению в начале 2021 года, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. В стране несколько препаратов - уже на финальной стадии испытаний. В Центре Гамалеи, например, подтвердили безопасность вещества во время тестирования на людях. Но даже когда вакцина получит одобрение, пройдет время до того, как она попадет в больницы.

- В целом когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое, я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года,- приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что вакцина будет бесплатной и добровольной. Прививку получат только те, кто этого хочет, как в случае с другими вакцинами, пациент подписывает добровольное согласие, за детей такой документ подписывают родители или законные представители. Он считает, что первыми вакцину получат медики и люди из группы риска, причем прививать их могут начать уже в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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