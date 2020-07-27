2020-07-27T18:23:44+03:00
Общество

Каждый второй молодой россиянин не хочет, чтобы его семья походила на ту, в которой он рос

О результатах опроса рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анна КузнецоваАнна КузнецоваФото: Иван МАКЕЕВ
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Больше половину молодых россиян не хотят создавать семьи, похожие на те, в которых они выросли. В опросе приняли участие около 400 человек, цель исследования была - понять, есть ли у молодежи идеал семьи и очевидный пример в лице родителей.

- Спросили у них, хотите ли, чтобы у вас была такая же семья, как у ваших родителей. Только 43 процента ответили, что да, все остальные - нет. То есть через одного - нет образца, понимания того, как создавать семью,- сказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, ее слова приводит ТАСС.

27 июля она принимала участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Анна Кузнецова рассказывала, что в ее собственной семье, где воспитывают семь детей, есть свои правила поведения, например, не говорить о политике, если тема не имеет отношения к детскому вопросу. Она выступает за реформу в органах опеки, а также за досрочную пенсию для многодетных матерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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