Минпросвещения рассказало, как начнется учебный год в школах

27 Июль 2020 2020-07-27T18:49:02+03:00

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Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов:

- Мы уже начали подготовку к новому учебному году и надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы и даже провести линейки, - сообщил министр. – Конечно, школы будут дезинфицироваться, будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей. Дистанционное обучение мы вводить не планируем, оно будет рассматриваться только как дополнение к традиционным формам работы.

Школьники смогут не просто вернуться за парты, по которым уже успели соскучиться, но и получить бесплатное горячее питание, как и планировалось до пандемии. Но самые приятные нововведения ждут классных руководителей. С нового учебного года для них вводятся прибавки к зарплате:

- С 1-го сентября, согласно поручению Президента, классным руководителям будет ежемесячно выплачиваться по 5 тысяч рублей, - рассказал Сергей Кравцов. - При этом все региональные выплаты также сохраняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792872" frameborder="0"></iframe> В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU