Генпрокуратора выявила более 600 случаев необоснованного завышения цен на продукты за полгода

27 Июль 2020 2020-07-27T18:39:19+03:00

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В условиях пандемии Генпрокуратора усилила работу по пресечению необоснованного роста цен на продукты. В первую очередь, это касается социально-значимых товаров первой необходимости.

В первом полугодии 2020 году прокуроры выявили более 600 случаев необоснованного повышения цен. В результате правоохранительные органы привлекли к ответственности более 330 виновных лиц.

Прокураторе удалось добиться снижения цен во многих регионах России. Так, в Липецкой области была снижена стоимость продовольственных товаров (свинина, рис, молоко, сахар, мука, соль и др.).

В Ямало-Ненецком автономном округе прокуроры вынесли 20 представлений по факту необоснованного повышения цен. 19 человек были привлечены к административной ответственности и получили штрафы на общую сумму порядка 700 тысяч рублей.

Прокурорское вмешательство также потребовалось для урегулирования цен на предприятиях общественного питания: при школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях. Так, в одной из школ города Ижевска прокуроры добились значительного снижения цен на продуктовые наборы, которые выдаются учащимся.

ИСТОЧНИК KP.RU