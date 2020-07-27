2020-07-27T18:54:07+03:00
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе фармацевтической компании Китая

Причина аварии все еще расследуется
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Взрыв прогремел на заводе фармацевтической компании КитаяВзрыв прогремел на заводе фармацевтической компании КитаяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 27 июля, на заводе китайской фармацевтической компании Stary Pharmaceutical в Сянью, провинция Чжэцзян, произошел взрыв.

Как сообщает Global Times, причина аварии все еще расследуется. Компания заявила, что результаты будут обнародованы утром во вторник, 28 июля.

Напомним, накануне, 11 июля, мощный взрыв прогремел на китайском заводе в провинции Ляонин на северо-западе страны. Сильная взрывная волна выбила стекла окон в близлежащих домах.

При этом это далеко не первая такая история, подобные происшествия случались в Китае и ранее. Так, в 2015 году несколько мощных взрывов прогремели в городе Тяньцзине на складе компании Ruihai Logistics, но последствия были намного более серьезные. Взрывы вызвали сильный пожар, и огонь охватил около 20 тысяч квадратных метров. Пострадало 720 человек, жертвами происшествия стали более 100 сотрудников компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВКонтакте впервые открывает блогерский дом
В Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков
В Госдуме объяснили, почему Германия против возвращения РФ в G7
Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США
Россиян предупредили об "опасном" солнце в ближайшие дни
Польша выходит из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Врач назвал три причины, почему дети менее восприимчивы к коронавирусу, чем взрослые
Трамп обвинил СМИ в искажении информации по протестам в Сиэтле
В ОП напомнили о важности традиционного формата обучения
Депутат Госдумы оценил эффективность формата "Большой восьмерки"
Японские модели размера плюс сайз записали пародийный клип на песню Леди Гаги и Арианы Гранды
Аналитик рассказал, какой курс валют установится в августе
Инфекционист оценил риски детей заразиться коронавирусом в школе
Взрыв прогремел на заводе фармацевтической компании Китая
В США начались самые масштабные клинические испытания вакцины от коронавируса
Генпрокуратора выявила более 600 случаев необоснованного завышения цен на продукты за полгода
Минпросвещения рассказало, как начнется учебный год в школах
В Ухане уничтожили доказательства вспышки коронавируса, считает китайский врач
Каждый второй молодой россиянин не хочет, чтобы его семья походила на ту, в которой он рос
Глава РАН назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в России
Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме
В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»