Взрыв прогремел на заводе фармацевтической компании Китая

27 Июль 2020 2020-07-27T18:54:07+03:00

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Вечером в понедельник, 27 июля, на заводе китайской фармацевтической компании Stary Pharmaceutical в Сянью, провинция Чжэцзян, произошел взрыв.

Как сообщает Global Times, причина аварии все еще расследуется. Компания заявила, что результаты будут обнародованы утром во вторник, 28 июля.

Напомним, накануне, 11 июля, мощный взрыв прогремел на китайском заводе в провинции Ляонин на северо-западе страны. Сильная взрывная волна выбила стекла окон в близлежащих домах.

При этом это далеко не первая такая история, подобные происшествия случались в Китае и ранее. Так, в 2015 году несколько мощных взрывов прогремели в городе Тяньцзине на складе компании Ruihai Logistics, но последствия были намного более серьезные. Взрывы вызвали сильный пожар, и огонь охватил около 20 тысяч квадратных метров. Пострадало 720 человек, жертвами происшествия стали более 100 сотрудников компании.

ИСТОЧНИК KP.RU