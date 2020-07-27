2020-07-27T19:28:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал три причины, почему дети менее восприимчивы к коронавирусу, чем взрослые

В большинстве случаев несовершеннолетние переносят инфекцию в легкой форме и, судя по всему, сами реже заражают других
Анна НИКОЛАЕВА
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В большинстве случаев несовершеннолетние переносят инфекцию в легкой форме и, судя по всему, сами реже заражают другихВ большинстве случаев несовершеннолетние переносят инфекцию в легкой форме и, судя по всему, сами реже заражают другихФото: Михаил ПАТЛИС
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Исследования в разных странах показывают, что дети заболевают COVID-19 значительно реже взрослых. Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) несовершеннолетние составляют около 1,7% от всех заболевших. В ряде других стран зафиксирована заболеваемость среди детей не более 2%. В Москве по данным на 27 июля среди всех выявленных случаев коронавируса доля детей составляет 7,3%, в то время как число инфицированных от 18 до 45 лет — 49,3%.

- СOVID-19 заболевает действительно небольшой процент детей, - подтвердил kp.ru главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков. При этом у маленьких пациентов болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме, говорит врач. Также наблюдения показывают, что, судя по всему, сами дети относительно редко бывают источником инфекции. «В большинстве известных случаев дети заражаются от взрослых, а не наоборот. Случаи заражения взрослых от ребенка тоже есть, но их значительно меньше», отмечает инфекционист.

Почему дети менее восприимчивы к коронавирусу? Точного ответа пока нет, но обсуждается несколько гипотез, рассказал доктор Тимаков.

- Во-первых, у детей меньше АПФ-рецепторов, через которые SARS-CoV-2 проникает в организм.

Во-вторых, в детском возрасте, как правило, более мощный врожденный иммунитет. В том числе благодаря этому, например, ветрянку и корь дети переносят намного легче взрослых. «Похоже, благодаря неспецифическому, врожденному иммунитету организм многих детей «гасит» коронавирус», пояснил врач. Видимо, размножение возбудителя инфекции в детском организме происходит слабее. Соответственно, меньше вируса выделяется в окружающую среду. Поэтому ниже риск заразить контактных лиц.

Третий фактор заключается в том, что ряд прививок у детей, возможно, способствует повышению напряженности иммунитета в целом. И улучшает способность организма давать отпор любым инфекциям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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