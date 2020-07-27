Аналитик рассказал, какой курс валют установится в августе

27 Июль 2020 2020-07-27T18:59:39+03:00

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Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев спрогнозировал, как курсы валют будут меняться в августе и сентябре. А еще оценил, какая судьба на ближайшее время ждет российский рубль.

По мнению эксперта, сейчас международные инвестиционные потоки направлены на развивающиеся рынки, в том числе на Россию.

Пятничное решение ЦБ понизить ставку по рублевым займам еще на 0,25 процента может оказать поддержку национальной валюте. К тому же, к осени могут упасть предлагаемые Минфином купонные выплаты для покупателей новых выпусков ОФЗ.

Это значит, что инвесторы поспешат вложиться в ближайшее время, пока ставка на отметке в 5 процентов годовых. Через два-три месяца показатель может упасть до 4,5 -4%. Все это даст хорошую поддержку рублю до сентября.

- Сейчас все мировые валютные курсы, в том числе и пара доллар/рубль, напрямую завязаны на градусе биржевого позитива. Биржи чуть более нервозны, чем в первой половине июля, то и тенденция к умеренному ослаблению рубля не переломлена. Но стоит признать, что она подкорректирована и сглажена, - заключает эксперт в беседе с Российской газетой.

А вот традиционно плохая репутация августа может несколько подорвать позиции рубля. Дефолт 1998 года пришелся на август. В 2018 году ослабление рубля началось именно в последний летний месяц, именно тогда доллар взлетел до 65 рублей.

- В августе мне видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей. Планка коридора пары евро/рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго. Не стоит забывать, что на следующей неделе окончание июльского налогового периода, это может создать определенные сложности нашей валюте, - заключил Пушкарев.

Не менее важным фактором будут новости с мировой арены. Противостояние США и Китая постепенно распространяется на другие страны. Но, по мнению политического аналитика Романа Романова, политическое руководство РФ не будет занимать чью-либо сторону в противостоянии США и КНР, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU